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Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: 3 Bin 72 Sikke Ele Geçirildi

Bayburt merkezli düzenlenen operasyonla 14 ilde 3 bin 72 sikke ve tarihi eser niteliğindeki objelere ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:39
Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: 3 Bin 72 Sikke Ele Geçirildi

Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu Gerçekleştirildi

Bayburt merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait birçok tarihi eser niteliğindeki objeler ve 3 bin 72 sikke ele geçirildi. Bu büyük operasyon, 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Soruşturma ve Tespitler

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik bir soruşturma yürütüyor. İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği incelemelerde Bayburt ve çevre illerin yanı sıra, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri'nden çıkarılan tarihi eserlerin aracı şahıslar aracılığıyla batı illerine satıldığını tespit etti. Ayrıca, bu eserlerin bir kısmının yurt dışına çıkarılma hazırlığının yapıldığı belirlendi.

Ele Geçirilen Eserler ve Şüphelilerin Durumu

Ekipler, 21 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda, toplam 3 bin 72 Osmanlı sikke, 178 Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık sikke ile çeşitli tarihi objeler buldu. Ayrıca şüphelilerin yaklaşık 6 milyon avroya satmaya çalıştıkları bir tablo da ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 21 şüpheliden 19'u, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle özgürlüklerine kavuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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