Bayburt'ta Tır ile Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bayburt'ta Tır ve Kamyonet Çarpıştı: Can Kaybı!

Bayburt'ta, Bayburt-Erzincan kara yolunun Demirözü yol ayrımında meydana gelen feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Metin K. (60) idaresindeki 61 ADG 763 plakalı tır ile Selami N. (44) yönetimindeki 34 EJ 6738 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yüz yüze gelen çarpışma sonrasında kamyonette bulunan İlkay U. (22) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler ise Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından, yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayburt-Erzincan kara yolunun Demirözü yol ayrımında tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburt-Erzincan kara yolunun Demirözü yol ayrımında tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.