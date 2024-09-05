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Bayburt'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:42
Bayburt'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bayburt'ta Trajik Kaza

Bayburt'ta otomobil ve cipin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Kaleardı Mahallesi Bayburt-Çaykara kara yolunda meydana geldi. 54 yaşındaki Hasan Kurt'un kullandığı 34 BOP 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 69 AAY 767 plakalı cip ile çarpıştı.

Acil Müdahale

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ve cipte bulunan S.K, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayat Kayıpları ve Önlemler

Talihsiz kazada otomobil sürücüsü Hasan Kurt, hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alarak diğer araçların kontrollü geçişini sağladı.

Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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