Bayburt'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bayburt'ta Trajik Kaza
Bayburt'ta otomobil ve cipin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, Kaleardı Mahallesi Bayburt-Çaykara kara yolunda meydana geldi. 54 yaşındaki Hasan Kurt'un kullandığı 34 BOP 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 69 AAY 767 plakalı cip ile çarpıştı.
Acil Müdahale
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ve cipte bulunan S.K, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayat Kayıpları ve Önlemler
Talihsiz kazada otomobil sürücüsü Hasan Kurt, hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alarak diğer araçların kontrollü geçişini sağladı.
Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.