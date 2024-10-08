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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bayburt'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Eş zamanlı aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:01
Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Bayburt’ta jandarma tarafından düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik geniş bir çalışma başlattı.

Yapılan Aramalarda Ele Geçirilen Malzemeler

Bu doğrultuda merkez ilçeye bağlı Oruçbeyli köyünde bulunan bir bağ evi, evler ve araçlar üzerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Aramalar sonucunda, 1 kilo 82 gram kubar esrar, ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayla bağlantılı olarak M.G., A.C. ve B.D. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerindeki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli...

Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde bir bağ evi, ev ve araçta yapılan eş zamanlı aramada, 1 kilo 82 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli...

Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde bir bağ evi, ev ve araçta yapılan eş zamanlı aramada, 1 kilo 82 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

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