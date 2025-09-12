Bayhan Şırnak'ta 'Bir Anadolu Şenliği'nde Coşkulu Konser

Şarkıcı Bayhan, Şırnak'taki 'Bir Anadolu Şenliği'nde Adliye Meydanı'nda sahne alarak izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:42
Adliye Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu

Şırnak'ta düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında şarkıcı Bayhan sahne aldı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Adliye Meydanı'nda devam ediyor.

Sahneye çıkan Bayhan, seslendirdiği parçalarla alandaki dinleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Performans, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Konseri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Şenlik kapsamında çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve oyunlar yer alıyor; etkinlik bir hafta boyunca sürecek.

Şarkıcı Bayhan Gürhan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şırnak'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında konser verdi.

