Karacabey'de Kırsal Mahallere Yeni İmar Hamlesi: Karabatı Sahada Anlatıyor

Karacabey'de kırsal mahallelere yeni imar hamlesi

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerin geleceğini şekillendirecek yeni imar planlarını yerinde anlatmak ve halkın görüşlerini almak amacıyla kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve teknik ekipler, mahalle mahalle gerçekleştirdikleri toplantılarda planların kapsamını, yapılaşma şartlarını ve uygulama süreçlerini şeffaf biçimde paylaşıyor; vatandaşların soruları birebir yanıtlanıyor.

Saha çalışmasının hedefleri

Belediye yetkilileri, çalışmaların amacını kırsal mahallelerde planlı şehirleşme, altyapı imkanlarının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak tanımlıyor. Planların planlı, güvenli, anlaşılır ve sürdürülebilir bir yerleşim düzeni oluşturması hedefleniyor. Saha toplantılarında imar planlarının kapsamı, yapılaşma şartları, hak sahipliği ve uygulama süreçlerine ilişkin teknik detaylar mahalle sakinlerine aktarılıyor.

Başkan Karabatı'nın açıklamaları

Başkan Karabatı, belediyenin teknik ve idari kadrosuyla birlikte yürüttüğü çalışmaları yerinde ele aldıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı;

"64 kırsal mahallemizde planlama çalışması yapmak istiyoruz. İlk etapta 18 mahallemizde bu çalışmayı başlattık ve şu ana kadar 8 mahallemizde planlamayı tamamladık. Şimdi ise tamamlanan bu imar planlarını mahalle sakinlerimizle paylaşma aşamasındayız. Öncelikle şunu özellikle vurgulamak isterim; bu imar planları kesinlikle sizin yararınızadır. Hiçbir kaybınız söz konusu değildir. Aksine ticari ve sosyal anlamda kazanç sağlayacağınız bir süreçtir."

Yeni imar planlarının temel amacının mahallelere daha etkin hizmet götürmek olduğunu vurgulayan Karabatı, doğalgaz, altyapı ve şehirleşme imkanlarına dikkat çekerek şöyle devam etti;

"Bizim derdimiz, yeni imar planları sayesinde sizlere daha fazla ve daha nitelikli hizmet sunabilmek. Doğalgazdan altyapıya, şehirleşmeden sosyal donatılara kadar tüm imkanlardan sizlerin de yararlanmasını istiyoruz. Bunun için mahallelerimizin derlenip toparlanması gerekiyor. Bu süreçte hukuka aykırı hiçbir durum söz konusu değildir."

Karabatı, bazı siyasi çevrelerin spekülatif iddialarına da yanıt vererek, planların ranta yönelik olmadığına dikkat çekti:

"Küçük siyasi hesaplarla yapılan söylemlere itibar etmeyin. Bu siyasi zihniyet bilmeden, araştırmadan sözde eleştiri yapıyor. Bu planlar kesinlikle ranta kurban edilmeyecek. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayız, size zarar verecek bir çalışmanın içinde de asla olmayız. Biz burada sizlerle fikir alışverişinde bulunmak, kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için bulunuyoruz. Belediyemizin kapıları her zaman açık; Etüt ve Proje Müdürlüğümüze gelerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Her şey açık, net ve şeffaftır. Bu çalışmayı geleceğe atılmış en güzel adım olarak değerlendiriyoruz"

Takvim ve yerel buluşmalar

Belediye, kırsal mahalle buluşmalarını plan doğrultusunda sürdürecek. Program kapsamında ilk etap köy toplantıları şu şekilde duyuruldu: 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 19.00’da Yarış Mahallesi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de Kedikaya Mahallesi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Dağkadı Mahallesi ziyaret edilerek ilk etap tamamlanacak.

Sorunlar yerinde dinleniyor

Toplantılar yalnızca imar planlarıyla sınırlı kalmıyor. Başkan Karabatı ve ilgili müdürler, kırsal mahallelerin altyapı, üstyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi, temizlik, sosyal hizmetler, park ve yeşil alanlar gibi pek çok konudaki sorun, talep ve beklentilerini de dinliyor. İletilen konular yerinde değerlendiriliyor ve çözüm için atılacak adımlar planlanıyor.

Belediye yetkilileri, sürecin katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütüleceğini vurgulayarak, planların mahalle sakinlerinin yararına ve hukuka uygun şekilde uygulanacağını belirtiyor.

