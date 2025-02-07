DOLAR
35,95 -0,16%
EURO
37,18 0,52%
ALTIN
3.306,13 -0,34%
BITCOIN
3.492.763,94 -0,42%

Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönerken Sevinç ve Hüzün Yaşıyor

Bayırbucak Türkmenleri, Suriye'nin Lazkiye ilindeki yıkık köylerine dönerken evlerine kavuşmanın mutluluğu ve yıkımın acısını birlikte yaşıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:26
Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönerken Sevinç ve Hüzün Yaşıyor

Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönerken Sevinç ve Hüzün Yaşıyor

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yılların ardından köylerine geri dönerek evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yıkık dökük evlerin görüntüsüyle de derin bir üzüntü hissediyorlar.

Nisibin köyüne, yıllar sonra Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler, cuma namazı kılarak bu özel anı birlikte kutladılar. İç savaş sürecinde yalnızca bu köyde şehit düşen 29 Türkmen, saygı ve dualarla anıldı. Caminin duvarlarında Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrakları asıldı.

Namaz sonrası köy okulunda bir araya gelen Türkmenler, devrim şarkıları eşliğinde Baas rejiminin yıkılmasını coşkuyla kutladılar.

“Türkiye'mizden de destek bekliyoruz”

Lazkiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Yusuf Kara Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl aradan sonra hasret kaldıkları Nisibin köyüne kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kara Ali, “Köyde yaşamak istiyoruz ancak çok yıkım var. Herkes buraya geri dönerse burada yaşam daha güzel olacak.” şeklinde konuştu.

Köyde karşılaştıkları zorlukları paylaşan Kara Ali, “Maalesef yaşanacak ev yok. Çatılar bombalanmış. Roketler atılmış, bahçeler mayınlı, güvenip giremiyoruz.” dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik eden Kara Ali, “Bu aşamaya kadar vardık; buraları inşa edeceğiz. Türkiye'mizden de destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Artık burayı yaşatacağız”

Türkiye'de eğitim gören diş hekimi Ercan Bal, 12 yıl aradan sonra köyüne geri dönerek zaferi kutlamak için geldiğini belirtti. Bal, “Halk kendi imkanlarıyla buranın sorunlarını çözecek durumda değil. Bu köyde 300 hane var, 200'ünde yaşanmaz. Daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç var.” dedi.

Yeniden imar konusunda Türkiye'den destek talep eden Bal, “Buraya geldikten sonra bir yandan 'Keşke buraya gelmeseydik' diyoruz. Bir yandan da 'Beşşar Esed'den kutulduk' diyoruz. Artık burayı yaşatacağız.” şeklinde konuştu.

“Evler, tarlalar maalesef harabeye dönmüş”

Nisibin köyüne geri dönen Bayırbucak Türkmenlerinden Zekeriyya Kadı, 14 yıl sonra köyünde şehitler mezarlığını ziyaret etmenin ve cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kadı, “Evler, tarlalar maalesef harabeye dönmüş. Çok emek ister.” diye belirtti.

Kadı, duygularının karışık olduğunu, bir yandan köyüne dönmenin sevincini yaşarken diğer yandan yıkılan köyü görmekten dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

“Ağacın dalına kökünden başka kimse acımaz”

Nisibin Camisi'nin imamı Hüseyin Topal Ali, bu topraklara kavuşmak uğruna şehit düşenlere rahmet dileyerek, Türk halkı ve hükümetinden köydeki harabe altyapı, mayınlanan arazi ve ürken evler için destek istedi. Topal Ali, “Yıllardır bizim yanımızda durdular. Bırakmadılar. Şimdi de desteğinizi (Türkiye) bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine...

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine dönerek bir yandan evlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer yandan yıkık dökük evlerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Nisibin köyüne yıllar sonra Lazkiye il merkezi ve Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler cuma namazını kıldı.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine...

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine dönerek bir yandan evlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer yandan yıkık dökük evlerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Nisibin köyüne yıllar sonra Lazkiye il merkezi ve Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler cuma namazını kıldı.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da 94 Yaşındaki Adamın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı
2
Hindistan, Hasina'nın Açıklamalarını 'Bireysel' Olarak Nitelendiriyor
3
Alman Mahkemeden Elon Musk'ın X'ine Önemli Darbe: Seçim Verileri Erişimi Sağlandı
4
Örebro'daki Silahlı Saldırı Stockholm'de Protesto Edildi
5
Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Artışı Sürüyor
6
Lübnan'daki Mülteci Kampında Yangın: Suriyeli Kız Hayatını Kaybetti
7
Sisi ve Guterres'ten Filistinli Yerinden Edilmesine Sert Tepki

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir