Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönerken Sevinç ve Hüzün Yaşıyor

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yılların ardından köylerine geri dönerek evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yıkık dökük evlerin görüntüsüyle de derin bir üzüntü hissediyorlar.

Nisibin köyüne, yıllar sonra Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler, cuma namazı kılarak bu özel anı birlikte kutladılar. İç savaş sürecinde yalnızca bu köyde şehit düşen 29 Türkmen, saygı ve dualarla anıldı. Caminin duvarlarında Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrakları asıldı.

Namaz sonrası köy okulunda bir araya gelen Türkmenler, devrim şarkıları eşliğinde Baas rejiminin yıkılmasını coşkuyla kutladılar.

“Türkiye'mizden de destek bekliyoruz”

Lazkiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Yusuf Kara Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl aradan sonra hasret kaldıkları Nisibin köyüne kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kara Ali, “Köyde yaşamak istiyoruz ancak çok yıkım var. Herkes buraya geri dönerse burada yaşam daha güzel olacak.” şeklinde konuştu.

Köyde karşılaştıkları zorlukları paylaşan Kara Ali, “Maalesef yaşanacak ev yok. Çatılar bombalanmış. Roketler atılmış, bahçeler mayınlı, güvenip giremiyoruz.” dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tebrik eden Kara Ali, “Bu aşamaya kadar vardık; buraları inşa edeceğiz. Türkiye'mizden de destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Artık burayı yaşatacağız”

Türkiye'de eğitim gören diş hekimi Ercan Bal, 12 yıl aradan sonra köyüne geri dönerek zaferi kutlamak için geldiğini belirtti. Bal, “Halk kendi imkanlarıyla buranın sorunlarını çözecek durumda değil. Bu köyde 300 hane var, 200'ünde yaşanmaz. Daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç var.” dedi.

Yeniden imar konusunda Türkiye'den destek talep eden Bal, “Buraya geldikten sonra bir yandan 'Keşke buraya gelmeseydik' diyoruz. Bir yandan da 'Beşşar Esed'den kutulduk' diyoruz. Artık burayı yaşatacağız.” şeklinde konuştu.

“Evler, tarlalar maalesef harabeye dönmüş”

Nisibin köyüne geri dönen Bayırbucak Türkmenlerinden Zekeriyya Kadı, 14 yıl sonra köyünde şehitler mezarlığını ziyaret etmenin ve cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kadı, “Evler, tarlalar maalesef harabeye dönmüş. Çok emek ister.” diye belirtti.

Kadı, duygularının karışık olduğunu, bir yandan köyüne dönmenin sevincini yaşarken diğer yandan yıkılan köyü görmekten dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

“Ağacın dalına kökünden başka kimse acımaz”

Nisibin Camisi'nin imamı Hüseyin Topal Ali, bu topraklara kavuşmak uğruna şehit düşenlere rahmet dileyerek, Türk halkı ve hükümetinden köydeki harabe altyapı, mayınlanan arazi ve ürken evler için destek istedi. Topal Ali, “Yıllardır bizim yanımızda durdular. Bırakmadılar. Şimdi de desteğinizi (Türkiye) bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine dönerek bir yandan evlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer yandan yıkık dökük evlerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Nisibin köyüne yıllar sonra Lazkiye il merkezi ve Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler cuma namazını kıldı.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Türkmenler, uzun yıllar sonra köylerine dönerek bir yandan evlerine kavuşmanın mutluluğunu, diğer yandan yıkık dökük evlerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Nisibin köyüne yıllar sonra Lazkiye il merkezi ve Türkiye'den dönen Bayırbucaklı Türkmenler cuma namazını kıldı.