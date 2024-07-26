Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar Filistin İçin Sesini Yükseltti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan Filistin'e Destek Çağrısı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Al Jazeera'da yayımlanan makalesinde Filistin'e destek istemek için kaleme aldığı yazıda, "Allah'a şükürler olsun, bugün protestolar ABD ve Avrupa'yı, hatta Harvard, MIT ve Columbia gibi dünyanın en prestijli okullarını kasıp kavuruyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Adalet İçin Ayağa Kalkmalıyız

Bayraktar, makalesinde, "20 yıl sonra çocuklarımıza adil bir dünya için ayağa kalktığımızı söyleyebilmek istiyorsak, bugün iyiliğe doğru küçük bir adım atarak işe başlamalıyız" dedi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de yaşanan ölümlerle ilgili sorulara yanıt vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarih Tekerrür Ediyor

Bayraktar, kendisinin de tarih boyunca insanlığın barışı sağlamak için birçok adım attığını belirtti. "Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi barışı savunan metinler ortaya çıkardık, ancak şimdi soykırımlara tanıklık ediyoruz" dedi.

Filistin Direnişi ve Uluslararası Duyarlılık

Filistin halkının direnişinin büyük bir ahlaki görevi temsil ettiğine değinen Bayraktar, "Adalet mücadelesi herkesin sorumluluğudur. Bizler sadece pasif gözlemci olamayız, toplumsal değişimin birer parçası olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Harekete Geçme Zamanı

Son olarak, "Filistin halkı direnerek vazifesini yerine getiriyor. Sadece onların değil, geride kalanların da değişmesi gerekiyor. Adalet için bugün küçük bir adım atmalıyız," dedi.