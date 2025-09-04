DOLAR
Baykar’ın Piaggio Aerospace’i, Guardia di Finanza ile P.180 Avanti EVO sözleşmesi imzaladı

Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace, Guardia di Finanza ile 1 adet P.180 Avanti EVO teslimi için sözleşme imzaladı; filo takviyesi, lojistik destek ve opsiyonlar içeriyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:08
Baykar'ın Piaggio Aerospace'i, Guardia di Finanza ile P.180 Avanti EVO sözleşmesi imzaladı

Baykar’ın Piaggio Aerospace’i, Guardia di Finanza için P.180 Avanti EVO sözleşmesi imzaladı

Piaggio Aerospace, Baykar tarafından satın alınmasının ardından İtalya'nın mali polisi Guardia di Finanza ile 1 adet P.180 Avanti EVO tedariki için yeni bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, başlangıç lojistik desteğini ve ilave uçaklar ile tedarikler için opsiyonları de kapsıyor.

Uçak ve teknik özellikler

Teslim edilecek P.180 Avanti EVO, modelin gelişmiş versiyonunu temsil ediyor. Uçak; daha sessiz ve çevre dostu motor teknolojisi, geliştirilmiş görev sistemleri, ek yakıt tankı ile artırılmış menzil ve genişletilmiş kargo/tıbbi tahliye kapısı gibi yeniliklerle donatıldı.

P.180 Avanti EVO, yüksek hız, kısa pist performansı ve artırılmış menziliyle öne çıkıyor. Bu özellikler, uçağı taktiksel nakliye, gözetim, uzun süreli devriye ve medikal tahliye görevleri için uygun hale getiriyor.

Operasyonel etkiler

Söz konusu teslimat, mevcut filoda halihazırda bulunan 2 adet P.180 Avanti II ile birlikte Guardia di Finanza'nın taktiksel nakliye ve operasyonel hazırlığını güçlendirecek. Uçağın taktiksel nakliye kapasitesi, personel ve kritik ekipmanın hızlı intikaline olanak tanıyacak.

Genişletilmiş menzil ve sessiz operasyon kabiliyeti, özellikle Akdeniz'deki yasa dışı ticaret ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede kurumun stratejik avantajını artıracak. Ayrıca geniş kapı tasarımı, sedye ve sağlık ekipmanlarının kolay taşınmasını sağlayarak acil durum ve insani görevlerde de kapasiteyi yükseltecek.

Anlaşmanın stratejik önemi

Bu sözleşme, Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınmasının ardından gelen kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşma hem Piaggio'nun yeniden canlanmasına katkı sağlayacak hem de Baykar'ın Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirecek.

Özetle, P.180 Avanti EVO tedariki, Guardia di Finanza'nın filo sayısını artırmanın ötesinde teknolojik, operasyonel ve çevresel standartlarda da güçlenmesini sağlayacak.

