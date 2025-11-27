Bayraklı Müftülüğü'nden Gazze İçin Yardım Etkinliği

İzmir Bayraklı Müftülüğü, iki yıldır soykırıma maruz kalan Gazze halkına destek amacıyla ilçenin 5 ayrı noktasında yardım etkinliği düzenledi.

Açılış ve katılımcılar

Bayraklı Sevgi Yolu’nda satışa sunulmak üzere kurulan hayır sergisinin açılışına Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı, İl Müftü Yardımcısı Şadiye Yılmaz, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, müftülük çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Müftünün mesajı

Mehmet Ali Kuştaşı konuşmasında, "İki yıldır vicdanları karartan, bizleri insanlığımızdan utandıran, canlı yayında insanlık tarihinin en adi, en aşağılık ve en vahşi soykırımlarından birine maalesef tanık olduk. Dünyanın daha pek çok noktasında farklı zulümlere maruz kalmış, yerlerinden yurtlarından uzaklaştırılmış, bir lokma ekmeğe muhtaç, bi yudum suya muhtaç, başlarını sokabilecekleri güvenli, sağlıklı, onları yağmurdan soğuktan koruyacak bir dört duvara muhtaç çok sayıda insan var ve bu insanların en fazlası da Müslümanlar. Allah tüm Müslümanlara ve insanlığa yardım etsin. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun iyiliğin tarafındaki herkese teşekkür ediyoruz. İyi insanlar sayesinde iyilik devam ediyor. Bugün burada her bir camimiz ve Kur’an kursumuz, Gazze’deki kardeşlerimize bir kahvaltı, bir öğlen yemeği ikram etme niyeti ile yola çıktık" dedi.

Konuşmanın ardından okunan dua ile hayır sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Standlarda birbirinden maharetli hanımların hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinliğin iki gün devam edeceği ve toplanan tüm gelirin gıda ihtiyaçlarına destek olması amacıyla Gazze’ye gönderileceği bildirildi.

BAYRAKLI İLÇE MÜFTÜSÜ MEHMET ALİ KUŞTAŞI'NIN OKUDUĞU DUA İLE HAYIR SERGİSİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.