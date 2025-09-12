Bayraktar Denizli'de AK Parti Ziyaretinde 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Bayraktar Denizli'de AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu paylaştı.

Türkiye Yüzyılı mesajı

Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nı artık nihayete erdirmeye hazırlandıklarını belirterek bu döneme ilişkin görüşlerini aktardı. "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolda, çok daha güçlü ve büyük, ekonomik anlamda refah düzeyi yükselmiş bir ülke olarak, çocuklarımıza, torunlarımıza daha aydınlık bir gelecek getireceğimiz bir yüzyıl olacak."

Sahada olmanın önemi

Parti teşkilatının ülke genelinde sahada yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Bayraktar, AK Parti'nin hep sahada bulunmasının ve doğrudan dinlemenin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Denizli'nin ekonomiye etkisi

Denizli'yi ülkenin gözbebeği şehirlerinden biri olarak tanımlayan Bayraktar, ilin enerji üretiminde ve ekonomideki rolüne dikkat çekti. 2002 yılından bu yana Denizli'de elektrik tüketimi bugüne geldiğimizde 6 kat artmış durumda. Bayraktar, nüfus ve ticari faaliyetlerdeki artışın yanı sıra, özellikle imalat ve tekstil sektörünün kentin ihracat ve üretim kapasitesini güçlendirdiğini belirtti. Denizli'nin istihdama katkısına ve ihracata yaklaşık 4,5 milyar dolarlık katkısına vurgu yaptı.

Bayraktar, ziyaretin ardından AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun katılımıyla partililerle toplantı gerçekleştirdi.

