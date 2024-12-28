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Bayraktar KEMANKEŞ 1 Mini Akıllı Seyir Füzesi ile Başarıyla Atış Testi Yapıldı

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ 1 mini akıllı seyir füzesi, TB2 SİHA ile gerçekleştirdiği atış testinde başarı gösterdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:08
Bayraktar KEMANKEŞ 1 Mini Akıllı Seyir Füzesi ile Başarıyla Atış Testi Yapıldı

Bayraktar KEMANKEŞ 1'in Başarıyla Testi Gerçekleşti

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KEMANKEŞ 1 mini akıllı seyir füzesi, Bayraktar TB2 SİHA ile başarılı bir atış testi gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.

Stratejik Hedefler İçin Tasarlandı

KEMANKEŞ 1, stratejik hedeflere karşı etkin kullanımı amaçlanarak geliştirildi. Adını, attığı okla en zorlu şartlarda dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor.

Gelişmiş Özellikler

Bayraktar KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'dan atılabiliyor. Bir saat havada kalabilen ve sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere ulaşabilen bu mini akıllı seyir füzesi, ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.

Yüksek Hedef İmha Kabiliyeti

KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedeflerini tanıyıp imha kabiliyetini sürdürüyor. Gece ve gündüz görev yapabilme yeteneğine sahip olan bu füzeler, anti-jamming teknolojisiyle elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.

İletişim ve Operasyonel Menzil

KEMANKEŞ 1, tüm görüş hattı haberleşmesini bağlı olduğu platform ile sağlayarak, elde ettiği telemetri bilgilerini ve kamera görüntülerini yer kontrol istasyonuna iletebiliyor. Bu mini akıllı seyir füzesi, 100 kilometre haberleşme menziline, 150 kilometre operasyonel menzile, 40 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahiptir.

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