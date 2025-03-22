Bayraktar KIZILELMA Manevra Testini Başarıyla Geçti

Bayraktar KIZILELMA, Manevra Testinde Başarı Gösterdi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takvimindeki önemli aşamalardan biri olan AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Test sürecinin planlanan takvimine uygun şekilde ilerlediği belirtilen Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numarasıyla gerçekleştirilen testler, Tekirdağ'daki Çorlu ilinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapıldı.

Test Uçuşları ve Başarı ile Tamamlanan Manevralar

Test uçuşunu art yakıcı (afterburner) açarak gerçekleştiren KIZILELMA, sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarıyla tamamladı. Proje kapsamında prototiplerden elde edilen tecrübeler, üretim prototipinde yapılan ciddi iyileştirmelere katkı sağladı. Yenilenen yapısal yetenekler ve aviyonik mimarisindeki geliştirmelerle birlikte, yeni art yakıcılı motor entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı.

Geçmişten Geleceğe Bayraktar KIZILELMA

Bayraktar KIZILELMA, 2021 yılında başlayan gelişim sürecinde, 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkarak, 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kızıl Elma, 2023 TEKNOFEST'inde dünya havacılık tarihinde ilklere imza atarak, Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları yapmış ve F-16 gibi savaş jetleriyle kol uçuşu gerçekleştirmiştir.

Baykar'ın İhracat Başarısı

Baykar, 2003 yılından itibaren insansız hava aracı alanında yaptığı yatırımlarla %83 oranında ihracat geliri elde etti. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren firma, Türkiye'deki sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürerek, gelirlerinin %90'ını ihracattan elde etti.

Uluslararası İhracat Anlaşmaları ve Gelecek Hedefleri

Dünyanın en büyük insansız hava aracı firmalarından biri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. Baykar, 2024 yılında savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini üstlenerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracatında lider konuma taşımayı hedefliyor.

aykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla geçti.

aykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla geçti.