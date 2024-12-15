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Bayraktar TB2, 1 Milyon Uçuş Saatine Ulaşarak Tarihe Geçti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatine ulaşmasını kutladı ve teknolojik başarıları vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:34
Bayraktar TB2, 1 Milyon Uçuş Saatine Ulaşarak Tarihe Geçti

Bayraktar TB2'nin 1 Milyon Uçuş Saati Kutlandı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatine ulaşmasının sevincini Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen bir törenle kutladı. Görgün, anı panosunu imzalayarak bu tarihi başarı adına duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bir Vizyonun Gerçekleşmesi

Görgün, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Bu başarı, yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda bu vizyonu hayata geçiren azimli ve yetenekli ekibin emeğine dayanıyor. Bayraktar TB2, Türk savunma sanayimizin bağımsızlık, yenilikçilik ve kararlılık sembolüdür. Bu büyük başarıya imza atan Baykar ailesini gönülden tebrik ediyorum. Hep birlikte, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde öncü rolünü daha da ileriye taşıyacağız.” dedi.

Dünyayı 3 Bin 742 Kez Dolaştı

Bayraktar TB2, geçen hafta 1 milyon uçuş saatini aşarak bir rekora imza atmayı başardı. Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA unvanlarına sahip olan TB2, 2014’ten bu yana envantere girdiği süre zarfında gökyüzünde 1 milyon saat geçiren ilk milli hava aracı oldu.

Bu süre zarfında, TB2 SİHA, toplamda 150 milyon kilometre mesafe kat ederek, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafe kat etti.

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