Bayraktar TB2, Yerli TM100 Motoruyla İki Başarılı Test Uçuşu Gerçekleştirdi

Bayraktar TB2, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk SİHA'sı, Baykar üretimi TM100 motoruyla ikinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2, tamamen yerli tasarlandı ve ilk kez TM100 motoru ile havalandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB2'nin dünyada kendi klasmanında en çok sipariş verilen ve en yüksek adetli seri üretim aşamasına geçmiş taktik SİHA sistemi olduğunu vurguladı. "Gövdesinden elektronik-aviyonik sistemlerine, uçuş kontrol bilgisayarından tüm yazılımlarına kadar tamamen milli olarak geliştirdik," diyen Bayraktar, motorun içten yanmalı bir piston motoru olduğunu belirtti.

Haluk Bayraktar, zamanında yerli motor eksikliği üzerinden yayılan olumsuz algılara dikkat çekerek, "Bu sınıftaki bir SİHA için motor, görev başarısını belirleyen en kritik bileşenlerden biri değildi," ifadelerini kullandı. Bayraktar, o dönem üretim adetlerine bakıldığında yerli motor geliştirmenin ekonomik olarak fizibil olmadığını da aktardı.

Bayraktar TB2'nin, sahadaki üstün başarılarıyla dünya çapında tanınan bir SİHA haline geldiğini söyleyen Baykar, "Bu başarı sonrası daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirmek, tedarik zinciri emniyeti açısından bir ihtiyaç haline geldi," dedi. Bu doğrultuda Anadolu’dan 40 farklı milli firma ile birlikte çalışarak, TM100 motorunun tasarım ve AR-GE süreçlerine başladıklarını ifade etti.

TM100, üç yedekli motor kontrol ünitesi, modüler güç grupları ve gelişmiş termal yönetim gibi özellikleriyle kendi klasmanındaki en gelişmiş havacılık motoru olarak dikkat çekiyor. İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladıklarını bildiren Bayraktar, projeye katkıda bulunan tüm tedarikçilere ve çalışanlara şükranlarını sundu.

Baykar, "Vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun," diyerek projeye olan inancını bir kez daha dile getirdi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2, Baykar üretimi TM100 motoruyla 2. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2, Baykar üretimi TM100 motoruyla 2. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.