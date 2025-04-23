Bayraktar TB3 SİHA'dan TCG Anadolu'ya 4 Başarılı Sorti

Bayraktar TB3 SİHA Tarihi Başarıya İmza Attı

Havacılık tarihinde bir ilke imza atan Bayraktar TB3, kısa pistli gemi TCG Anadolu'dan tam otonom kalkış-iniş testleri gerçekleştirdi. Saros Körfezi'nde dört başarılı sorti yapan milli SİHA, bu alandaki kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

%100 Otonom Test Süreci

Baykar'dan gelen bilgilere göre, Bayraktar TB3, önceki testlerinde olduğu gibi kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gemisine gerçekleştirdiği 4 sorti sırasında, hiçbir destek ekipmanı kullanmadan iniş yaptı.

Yapay Zeka Desteğiyle Yüksek Başarı

Testlerin tüm safhalarında, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmaları başarıyla çalıştı. Böylece Bayraktar TB3, tam otonom kalkış ve iniş yeteneklerini sergilemiş oldu.

Gelişmiş Kabiliyetlerle Dolu

Bugüne kadar toplamda 1016 saat 42 dakika havada kalan Bayraktar TB3, 20 Aralık 2023’te düzenlenen uzun uçuş testinde 32 saat süreyle havada kalarak 5,700 km mesafe katetti. İlk uçuşunu 19 Kasım 2024’te TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirerek tarihe geçti.

Kritik Testler ve Başarılar

25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde yapılan atış testlerinde, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu. Ayrıca, 27 Mart'taki testte, 6x6 metrelik bir hedefi başarıyla imha etti.

Türkiye’nin Gücüne Güç Katıyor

26 Mart 2024'te ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 sistemi ile ilk kez uçuş gerçekleştiren milli SİHA, gelişmiş kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde, keşif-gözetleme ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek.

İhracatta Büyük Başarı

Baykar, 2023’de 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren firmaları arasında yer aldı. 2024 yılında da başarılarını sürdüren Baykar, %90'ını ihracattan elde ederek uluslararası pazarda bir adım daha öne geçti. Şimdiye kadar Bayraktar TB2 için 34, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Gelecek dönemde Bayraktar TB3'ün, Türkiye'nin caydırıcı gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB3, kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testleri kapsamında Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisine başarılı 4 sorti gerçekleştirdi.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB3, kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testleri kapsamında Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisine başarılı 4 sorti gerçekleştirdi.