Bayraktar TB3 SİHA'nın İlk İhracatı Endonezya'ya Gerçekleşecek

Bayraktar TB3'ün İlk İhracatı Endonezya'ya Yapılacak

Türk savunma sanayisinin gurur kaynağı olan Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti sırasında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı.

Anlaşma doğrultusunda, Endonezya'ya toplamda 60 Bayraktar TB3 ve 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek. Bu adım, Bayraktar TB3'ün uluslararası pazardaki ilk çıkışını simgeliyor.

Bayraktar TB3'ün Avantajları

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapma yeteneğine sahiptir. Bu özelliklerle, diğer insansız hava araçlarından ayrışan Bayraktar TB3, görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahiptir. Uzun mesafelerden kumanda edilebilen bu milli SİHA, istihbarat, keşif ve taarruz görevlerinde yüksek etkinlik sergilemektedir.

Öte yandan, Bayraktar AKINCI ise yüksek irtifa ve geniş faydalı yük kapasitesi ile muharebe sahasında güçlü bir caydırıcılık sunmaktadır. Yangın ve arama-kurtarma operasyonları gibi insani yardım çalışmalarında da etkin rol oynamaktadır.

Endonezya Basınında Geniş Yer Buldu

Endonezya basını, Baykar ve Republikorp arasındaki anlaşmayı geniş bir şekilde ele aldı. Antara News, CNN Indonesia ve Jakarta Globe gibi önemli medya organları, anlaşmanın detaylarını okuyucularına aktardı. Antara News, "Endonezya ile Türkiye savunma ve güvenlik alanında işbirliğini genişletecek" başlığıyla Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Prabowo Subianto'nun ortak ifadesine vurgu yaptı.

Haberlerde, iki ülke arasında istihbarat ve terörle mücadele konularında işbirliği artışına dikkat çekildi. Çeşitli alanlarda imzalanan mutabakatların yanı sıra, dron üretim fabrikasının kurulması için de anlaşma imzalandığı kaydedildi.

CNN Indonesia, "Endonezya-Türkiye SİHA fabrikasının inşası için işbirliği anlaşması imzaladı" başlığıyla bu işbirliği anlaşmasının önemini vurguladı. Jakarta Globe da, geleneksel SİHA pazarında Türkiye'nin rolünü ve Baykar'ın artan etkisini analiz etti.