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Bayraktar TB3 SİHA'nın İlk İhracatı Endonezya'ya Gerçekleşiyor

Baykar, Endonezya'ya 60 Bayraktar TB3 ve 9 Bayraktar AKINCI SİHA ihraç edecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:52
Bayraktar TB3 SİHA'nın İlk İhracatı Endonezya'ya Gerçekleşiyor

Bayraktar TB3 SİHA'nın İlk İhracatı Endonezya'ya Yapılıyor

Türk savunma sanayisinin başarılı örneklerinden biri olan Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyaretinde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında önemli bir anlaşma imzalandı.

İhracat Detayları

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Endonezya'ya toplamda 60 Bayraktar TB3 ve 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek. Bu gelişme, Bayraktar TB3'ün uluslararası pazardaki ilk adımını simgeliyor.

Bayraktar TB3 SİHA'nın Özellikleri

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahiptir. Özellikle görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti, bu SİHA’yı diğer insansız hava araçlarından ayıran önemli bir özellik. Bu sayede, çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor ve deniz aşırı hedeflere karşı keşif-gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini etkin bir şekilde yerine getiriyor.

Bayraktar AKINCI'nın Stratejik Rolü

Öte yandan, Bayraktar AKINCI, yüksek irtifa ve uzun havada kalış süresi ile sahada önemli bir caydırıcı güç sağlıyor. Ayrıca, yangın söndürme, deprem yardımı ve arama-kurtarma operasyonları gibi insani yardım durumlarında da etkin rol oynayarak, acil durum müdahale ekiplerine katkıda bulunuyor.

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