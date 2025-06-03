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Bayraktar TB3, TCG Anadolu'daki Başarılı Testlerinde 101 Sortiyi Tamamladı

Bayraktar TB3, TCG Anadolu'daki testlerinde 101 sorti gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 09:46
Bayraktar TB3, TCG Anadolu'daki Başarılı Testlerinde 101 Sortiyi Tamamladı

Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da Başarıyla 101 Sorti Gerçekleştirdi

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş gerçekleştirebilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisindeki testlerinde önemli bir aşamayı daha geçti. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, 100'üncü sortisini tamamlayarak toplamda 101 sortiye ulaştı.

Test Sürecindeki Yenilikler

28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen testlerde, Bayraktar TB3'ün görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş yetenekleri başarıyla denendi. Bu kapsamda görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görü ile iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetler test edildi.

Başarılı Uçuş Süreçleri

TCG Anadolu'daki testlerde başarılı bir performans sergileyen PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, Muğla'nın Aksaz açıklarından Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne başarıyla döndü. Son testlerle birlikte; toplam 1167 saat 8 dakika havada kalan milli SİHA, genel test programı kapsamında 709 sortiye ulaşmış oldu.

Dünyaya Gösterdiği Kabiliyetler

Bayraktar TB3, 14 Mayıs'taki DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda da etkin rol aldı. TCG Anadolu'dan art arda havalanan SİHA'lar, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatlarıyla kara hedeflerine ikili salvo atışı yaparak etkinliğini sergiledi. Tatbikat öncesi ve sırasında başarılı sortiler gerçekleştiren Bayraktar TB3, 11 Mayıs'ta ise ASELFLIR-500 ve ASELSAN CATS elektro-optik sistemleri ile entegre MAM-L mühimmatlarıyla atışlar gerçekleştirdi.

Uluslararası Başarılar ve İhracat

2021'den 2023'e kadar, Baykar, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri konumunda yer aldı. 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, dünya İHA ihracat pazarının en büyük firması olarak dikkat çekti. 2024'te de devam eden küresel başarıları ile %90 oranında ihracat geliri elde etti. Baykar, Bayraktar TB2 için 35, Bayraktar AKINCI TİHA içinse 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Sonuç

Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, sahip olduğu teknolojik yeniliklerle Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Keşif-gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı gerçekleştirme yeteneği ile ülkemizin caydırıcı gücünü artırmaktadır.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı...

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA), TCG Anadolu gemisindeki testlerinde önemli bir aşamayı daha geride bırakarak, 100 sortiyi geçti. Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve buraya iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3 ile son denemelerde, görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş sistemleri de test edildi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı...

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA), TCG Anadolu gemisindeki testlerinde önemli bir aşamayı daha geride bırakarak, 100 sortiyi geçti. Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve buraya iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3 ile son denemelerde, görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş sistemleri de test edildi.

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