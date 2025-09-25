Bayraktar: Türkiye-ABD Nükleer Enerjide Yeni Süreç

Bakan Bayraktar'ın açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada "Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında derinleştirecek yeni bir süreci başlattık" dedi.

Bayraktar'ın bu ifadesi, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin nükleer alanda yeni bir aşamaya taşınacağına işaret ediyor. Açıklama, Ankara ile Washington arasındaki stratejik ilişkilerde enerji gündeminin öne çıktığını gösteriyor.

Yeni sürecin kapsamı ve uygulanma adımları önümüzdeki dönemde takip edilecek. Bayraktar'ın mesajı, nükleer enerji alanında iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik kararlılığı vurguluyor.