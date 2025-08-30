Bayraktaroğlu Ankara'da Moldovalı Mevkidaşı Tuğgeneral Micov'u Ağırladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moldova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Vitalie Micov'u kabul etti.
Resmi Kabul
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Moldova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Vitalie Micov'u kabul etti.
