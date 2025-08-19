DOLAR
Bayraktaroğlu, BAE Genelkurmay Başkanı Al Mazrouei'yi Ankara'da Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi askeri törenle karşıladı; toplantı raporu imzalandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:48
Görüşme ve İmzalar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Al Mazrouei'yi askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan ve heyetler, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Ardından iki ülke arasında düzenlenen 'Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı''nın sonuç raporu imzalandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

