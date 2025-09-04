Bayraktaroğlu, Katarlı Mevkidaşı Al-Mannai'yi Resmi Törenle Karşıladı

Resmi ziyaret ve protokol töreni

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Al-Mannai, Onur Kıtası'nı selamladı. Tören sonrası Orgeneral Bayraktaroğlu ile Korgeneral Al-Mannai arasında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi.

