Bayraktaroğlu, Katarlı Mevkidaşı Al-Mannai'yi Resmi Törenle Karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı; görüşme basına kapalı yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:47
Resmi ziyaret ve protokol töreni

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Al-Mannai, Onur Kıtası'nı selamladı. Tören sonrası Orgeneral Bayraktaroğlu ile Korgeneral Al-Mannai arasında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi.

