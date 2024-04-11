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Bayram dönüşüne dikkat: Hafta sonu sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, Cumartesi günü yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Tatil bitmeden önce yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:26
Bayram dönüşüne dikkat: Hafta sonu sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu raporuna göre, Cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre, iç ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Antalya'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun çevresi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu akşam saatlerinde Şırnak ve Mardin'in doğusunda kuvvetli yağışlar görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Şırnak il geneli ve Mardin'in doğusunda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

hava-durumu

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