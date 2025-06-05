Bayram Öncesi Havalı Denetim: Emniyet ve Jandarma Trafiği Havadan Kontrol Etti

Kurban Bayramı Öncesi Hava Denetimleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.

Bu denetimlerin amacı, bayram tatilinde meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olarak belirlendi. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerin yanı sıra bir cayrokopter de görev aldı.

Trafik Akışı Havadan Takip Edildi

Bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle kara yollarında oluşan yoğunluk, helikopterdeki AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde, uçuş yapan ekipler, helikopterler ve cayrokopterde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etti.

Kontrol noktalarında görev yapan ekipler, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere gerekli işlemleri uyguladı. Bu denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği bilgisi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi. Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve cayrokopter tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi. Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve cayrokopter tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.