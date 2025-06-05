DOLAR
39,27 -0,21%
EURO
44,99 0,04%
ALTIN
4.252,36 -0,11%
BITCOIN
4.102.634,61 0,14%

Bayram Öncesi Havalı Denetim: Emniyet ve Jandarma Trafiği Havadan Kontrol Etti

Kurban Bayramı öncesi, EGM ve Jandarma ekipleri Ankara'daki trafik yoğunluğunu havadan denetledi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:27
Bayram Öncesi Havalı Denetim: Emniyet ve Jandarma Trafiği Havadan Kontrol Etti

Kurban Bayramı Öncesi Hava Denetimleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.

Bu denetimlerin amacı, bayram tatilinde meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olarak belirlendi. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerin yanı sıra bir cayrokopter de görev aldı.

Trafik Akışı Havadan Takip Edildi

Bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle kara yollarında oluşan yoğunluk, helikopterdeki AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde, uçuş yapan ekipler, helikopterler ve cayrokopterde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit etti.

Kontrol noktalarında görev yapan ekipler, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere gerekli işlemleri uyguladı. Bu denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği bilgisi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi. Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve cayrokopter tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi. Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve cayrokopter tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı
3
Derya Ayaydın Kağıthane'de Kurban Bayramı Coşkusunu Paylaştı
4
Türk Hayırseverler Malavi'deki Yetimlere Umut Oldu
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı
7
Çankırı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım