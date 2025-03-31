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Bayram Tatilinde Trafik Kazalarında 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde 19 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 499 kişi yaralandı. Trafik kazalarına dikkat!

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:06
Bayram Tatilinde Trafik Kazalarında 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Bayramda Trafik Kazaları Endişe Veriyor

Ülkemizde Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 499 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden kazalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Arife Günü ve İlk Gün Verileri

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, arife günü yaşanan kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi ve 1219 kişi yaralandı. Bayramın ilk günü ise 709 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda ise 14 kişi hayatını kaybetti ve 1280 kişi yaralandı.

Trafik Kurallarına Uymak Hayat Kurtarır

Yerlikaya, kazaların önlenmesi için sürücülerden trafik kurallarına sıkı bir şekilde uymalarını istedi. "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin Sonuçları

Trafik ekipleri, bayram süresince 420 bin 737 aracı denetledi. Bu süre zarfında 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler uygulandı. Bakan, bu denetimlerin amaçlarının kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Yerlikaya, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca, ait video paylaşımlarına da dikkat çekti.

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