Bayram tatilinin ilk 3 gününde 19 kişi hayatını kaybetti, 3 bine yakın kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Aile Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, bayram tatilinde yaşanan trafik kazaları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya’nın katarmış olduğu bilgilere göre, tatilin ilk 3 gününde toplam 1838 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 912 kişi ise yaralandı.



Bayram tatilinin 3. gününde ise 615 trafik kazası meydana geldi. Bakan Yerlikaya, 360 binden fazla aracın denetlendiği, 20 binden fazla araca hız nedeniyle işlem yapıldığını ve 37 binden fazla araç için de başka işlemler yapıldığını da belirtti.