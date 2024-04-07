Bayram tatilinin ilk günündeki acı bilançoyu Bakan Yerlikaya paylaştı: 9 ölü, 1047 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin birinci gününde meydana gelen trafik kazalarının acı bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, 6 Nisan Cumartesi günü 651 trafik kazasının yaşandığını ve bu kazalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 47 vatandaşın da yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, 6 Nisan'da gerçekleşen trafik kazalarında toplamda 411 bin 588 araç denetlendi. Bu denetlemeler kapsamında 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 37 bin 130 araca da diğer işlemler yapıldı. Bu üzücü bilgiler sonrası, vatandaşların trafik kurallarına daha dikkatli bir şekilde uymaları gerektiğini bir kez daha vurgulandı.