Bayram yoğunluğu havada ve karada devam ediyor

Dün başlamış olan bayram tatili yoğunluğu, ilk gününde de devam ediyor. İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte İstanbul Bayrampaşa’daki otogarda da büyük bir yoğunluk olduğu görülüyor.

Tatil için İstanbul’dan ayrılacak kişiler, erken saatlerden itibaren havalimanlarına ve otogarlara akın etti. İstanbul’daki havalimanlarının ve Bayrampaşa otogarının giriş ve çıkışlarında trafik oluştu. Öte yandan havalimanlarında, x-ray geçişi ve kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Yaşanan bu yoğunluğun afife gününe kadar sürmesi bekleniyor.





Bayrampaşa Otogarı’nda ise birçok yolcu, gidecekleri yere bilet bulamadıklarından şikayet etti. Öte yandan bazı yolcular ise biletlerin çok pahalı olmasına dikkat çekti. Firma yetkilileri ise ek seferler düzenlendiğini ve bu yoğunluğun bayramın ikinci gününe kadar devam edebileceğini belirtti.