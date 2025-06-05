Bayramda Otoyol Jandarması Güvenliği Artırıyor

Otoyol Jandarması Bayramı Yolda Geçirecek

Trafik güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol üstlenen otoyol jandarması, Kurban Bayramı tatilinde havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. İzmir'de il jandarma komutanlıkları bünyesinde görev yapan otoyol jandarma komutanlığı ekipleri, bayramda sevdiklerinin yanında olmak isteyenlerin yol güvenliğini sağlamak için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Özel Tedbirler Alındı

Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda artan trafik yoğunluğu için emniyet güçleri çeşitli tedbirler almış durumda. Şehirleri birbirine bağlayan otoyollarda bayram trafiğine özel hazırlıklar yapıldı. Otoyol sorumlu jandarma ekipleri, bayram süresince riskleri azaltmak ve düzeni korumak için sürekli olarak görev başında olacak.

İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı'nın Hazırlığı

İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı, 294 kilometrelik 4 otoyolda görev yapan ekipleriyle bayram hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, otoyol jandarma motosiklet timleri, teknik denetim timleri ve adli asayiş timlerinden oluşuyor. Ayrıca, bomba arama ve uyuşturucu madde köpekleri de bu ekipleri destekliyor. Hava araçlarıyla da denetim gerçekleştiren jandarma, cayrokopter ve helikopterlerle yollarda güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Teknolojik Destek ve Denetim Raporları

Yüz tanıma özellikli yaka kameraları ve yapay zeka destekli radar cihazlarıyla donatılan 440 kişilik ekip, bayram süresince olaylara hızlı müdahalede bulunacak. İzmir Otoyol Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Temizkan, 15 Ekim 2024’ten bu yana 1,5 milyon araç kontrolden geçirildiğini ve 800 bin şahıs sorgulandığını aktardı. Bayram öncesi denetimlerin artırıldığı bu araç sayısının bayram boyunca daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Araç Hareketliliğinde Yüzde 50 Artış Bekleniyor

Binbaşı Temizkan, Kurban Bayramı’nda otoyollar üzerindeki araç hareketliliğinde günlük 200 bin civarında araçla kıyasla yaklaşık %50 artış beklendiğini ifade etti. Bayram süresince günlük 300 bin civarında araç geçişinin olmasının öngörüldüğünü söyledi. Temizkan, vatandaşlara yola yorgun, uykusuz çıkmamalarını ve araç bakımlarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Vatandaş Görüşü

İzmir-Aydın Otoyolu'nda sorgusu yapılan bir sürücü, otoyol güvenliğinden memnun olduğunu belirterek, denetimlerin sıklaşmasının can güvenliği için önemli olduğunu dile getirdi. Sürücü, "Kazaların önüne geçilmesi ve hız sınırlarına uyulması için bu tür denetimlerin yapılması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Şehirlerde il jandarma komutanlıkları bünyesinde görev yapan otoyol jandarma komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde 24 saat görev esasıyla görev yaparak bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenlerin yol güvenliğini sağlıyor. İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı da sorumluluk sahalarına yönelik bayram hazırlığını tamamladı. Kentteki 294 kilometrelik 4 otoyolda görev yapan ekipler arasında otoyol jandarma motosiklet timleri, otoyol jandarma teknik denetim timleri ve otoyol jandarma adli asayiş timleri bulunuyor.

Şehirlerde il jandarma komutanlıkları bünyesinde görev yapan otoyol jandarma komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde 24 saat görev esasıyla görev yaparak bayramı sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenlerin yol güvenliğini sağlıyor. İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı da sorumluluk sahalarına yönelik bayram hazırlığını tamamladı. Kentteki 294 kilometrelik 4 otoyolda görev yapan ekipler arasında otoyol jandarma motosiklet timleri, otoyol jandarma teknik denetim timleri ve otoyol jandarma adli asayiş timleri bulunuyor.