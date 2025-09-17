Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararı sonrası Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:46
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Mutlu hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanmasının ardından işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak uygulandığı ifade edildi.

