Bayrampaşa'da Kanalizasyon Çalışması Göçüğüne İşçi Kapıldı

Bayrampaşa'da İşçi Göçük Altında Kaldı

Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında bir göçük meydana geldi.

Olayda, belirli bir süre göçük altında kalan bir işçi için kurtarma ekipleri harekete geçti. Sağlık ve itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilerek hızlı bir şekilde kurtarma çalışmalarını başlattı.

Kurtarma çalışmaları sürerken, ekiplerin işçiyi sağ salim çıkarmak için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Gelişmeleri yerinde takip eden yetkililer, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Bayrampaşa'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğe düşen işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Bayrampaşa'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğe düşen işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.