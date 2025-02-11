DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,3 -0,45%
ALTIN
3.364,26 -0,14%
BITCOIN
3.499.128,04 0,32%

Bayrampaşa'da Kartalkaya Yangını İçin 78 Fidan Dikildi

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi anısına Bayrampaşa'da fidan dikimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:14
Bayrampaşa'da Kartalkaya Yangını İçin 78 Fidan Dikildi

Bayrampaşa'da Anma Etkinliği

Bayrampaşa Belediyesi, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi etkinliği düzenledi. Necmettin Erbakan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, yangında yaşamını yitirenlerin yakınları, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve Dualar

Etkinlikte, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, Kartalkaya’daki yangın faciasının tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirtti.

Önemli Mesajlar

Başkan Mutlu, yangının yaşandığı olaylardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı: "Oradaki eksiklikleri görmemiz gerekir. 78 cana mal oldu. Okullar tatil olduğu için aileler sevdikleriyle tatile gitti. Vatandaşlarımız en mutlu günlerinde en büyük acıyla karşılaştılar." dedi. Ayrıca, bu sürecin önlenmesi adına yapılması gerekenlerin önemine dikkat çekti.

Acının Paylaşılması

Mutlu, yangında yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Kaybettiğimiz 78 can için 78 fidan dikme kararı aldık. Bizden sonraki nesiller, bu ağaçların ne amaçla ve kimler adına dikildiğini bilecek." ifadelerini kullandı.

Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Yapılan konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlar yangında hayatını kaybedenlerin anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesince, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına...

Bayrampaşa Belediyesince, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim töreninde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, konuşma yaptı.

Bayrampaşa Belediyesince, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına...

Bayrampaşa Belediyesince, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim töreninde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
2
Yemen'de BM Gıda Programı Çalışanının Ölümü: Husilere Tepkiler Büyüyor
3
Sağlık Bakanlığı, Der Spiegel'in Yenidoğan Çetesi İddialarını Yalanladı
4
Elazığ'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: 2024 Operasyon Sayısında Önemli Artış
5
Aydın'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Personel Yaralandı
6
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de Gerçek Barış İçin Çaba İstedi
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile Önemli Görüşmede Bulundu

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!