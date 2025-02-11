Bayrampaşa'da Kartalkaya Yangını İçin 78 Fidan Dikildi

Bayrampaşa'da Anma Etkinliği

Bayrampaşa Belediyesi, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi etkinliği düzenledi. Necmettin Erbakan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, yangında yaşamını yitirenlerin yakınları, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve Dualar

Etkinlikte, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, Kartalkaya’daki yangın faciasının tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirtti.

Önemli Mesajlar

Başkan Mutlu, yangının yaşandığı olaylardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı: "Oradaki eksiklikleri görmemiz gerekir. 78 cana mal oldu. Okullar tatil olduğu için aileler sevdikleriyle tatile gitti. Vatandaşlarımız en mutlu günlerinde en büyük acıyla karşılaştılar." dedi. Ayrıca, bu sürecin önlenmesi adına yapılması gerekenlerin önemine dikkat çekti.

Acının Paylaşılması

Mutlu, yangında yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Kaybettiğimiz 78 can için 78 fidan dikme kararı aldık. Bizden sonraki nesiller, bu ağaçların ne amaçla ve kimler adına dikildiğini bilecek." ifadelerini kullandı.

Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Yapılan konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlar yangında hayatını kaybedenlerin anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesince, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim töreninde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, konuşma yaptı.

Bayrampaşa Belediyesince, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim töreninde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, konuşma yaptı.