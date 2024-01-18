Bayrampaşa'da korkunç olay: Sevgilisini Uzi ile vuran şahıs 'sadece şakalaşıyorduk' dedi

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 civarında korkunç bir olay yaşandı. Eliz K.'nın evine giden sevgilisi Nazlı Elmas (24), erkek arkadaşının elindeki Uzi adlı suikast silahından çıkan 4 mermiyle vuruldu.





Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi ve ağır yaralı Elmas'ı hastaneye götürdü. Elmas'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada olayda kullanılan silahı buldu. Ekipler, Eliz K.'yi iz sürerek kısa zamanda yakaladı.





Elmas'ı ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran sağlık ekipleri, durumunun ciddi olduğunu duyurdu. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler, Eliz K.'yi takip ederek kısa sürede yakaladı.