Bayrampaşa'da korkunç olay: Sevgilisini Uzi ile vuran şahıs 'sadece şakalaşıyorduk' dedi

Bayrampaşa'da akıl almaz bir olay yaşandı. Eliz K., sevgilisi Nazlı Elmas'ı Uzi adlı suikast silahıyla 4 kez yaraladı. Yaşanan olayda Eliz K., polise genç kadına şaka yaparken ateş ettiğini iddia etti.

Bayrampaşa'da korkunç olay: Sevgilisini Uzi ile vuran şahıs 'sadece şakalaşıyorduk' dedi
Yayın Tarihi:

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 civarında korkunç bir olay yaşandı. Eliz K.'nın evine giden sevgilisi Nazlı Elmas (24), erkek arkadaşının elindeki Uzi adlı suikast silahından çıkan 4 mermiyle vuruldu.

nazlı-elmas

Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi ve ağır yaralı Elmas'ı hastaneye götürdü. Elmas'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada olayda kullanılan silahı buldu. Ekipler, Eliz K.'yi iz sürerek kısa zamanda yakaladı.

nazlı-elmas

Elmas'ı ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran sağlık ekipleri, durumunun ciddi olduğunu duyurdu. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler, Eliz K.'yi takip ederek kısa sürede yakaladı.

Öne Çıkanlar
22-28 Ocak Yengeç burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak? 22-28 Ocak Yengeç burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?
22-28 Ocak Boğa burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak? 22-28 Ocak Boğa burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?
22-28 Ocak İkizler burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak? 22-28 Ocak İkizler burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! Bingöl'de şehirler arası otobüs seferlerinde sıkı denetim Bingöl'de şehirler arası otobüs seferlerinde sıkı denetim Emekliye ek zam önergesi Meclis Komisyonu'ndan onay aldı Emekliye ek zam önergesi Meclis Komisyonu'ndan onay aldı AK Parti Ankara ve İzmir için o isimleri seçti AK Parti Ankara ve İzmir için o isimleri seçti Konya'da öfkeli müşteri dehşeti: İş makinesi ile büfe ve restoranı yıktı Konya'da öfkeli müşteri dehşeti: İş makinesi ile büfe ve restoranı yıktı