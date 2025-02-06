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Bayrampaşa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Bayrampaşa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı; olay sonrası ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:56
Bayrampaşa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Bayrampaşa'da Korkunç Kaza!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana gelen kazada, 34 BBD 057 plakalı otomobil, Otogar Bağlantı Yolu Metris Cezaevi bölgesindeki bariyerlere çarparak kontrolden çıktı.

Olayın Gelişimi

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralı yolcu araç içinde sıkışırken, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ve sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık Durumu

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer Araçta Maddi Hasar

Kaza sırasında, çarpmanın etkisiyle plakası 59 TZ 261 olan başka bir otomobile de zarar verdi. Bu aracın sürücüsü Kevser D., kaza sonrası kısa süreli şok yaşadı ve eşini teskin etmek zorunda kaldı.

Ulaşım Normale Döndü

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından, bölgedeki ulaşım tekrar normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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