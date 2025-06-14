Bayrampaşa'da Otomobil Bariyerlere Saplandı: Sürücü Yaralandı

Bayrampaşa'da Kaza: Otomobil Bariyerlere Saplandı

Bayrampaşa'da meydana gelen kazada, 34 HVJ 949 plakalı otomobil, Altıntepsi Mahallesi O-3 Bağlantı Yolu'nda kontrolden çıkarak Esenler Kavşağı'ndaki bariyerlere saplandı. Olayın meydana geldiği esnada sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi.

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Yaralı sürücü, aracın ön camından girip, kapıdan çıkan bariyerler nedeniyle araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle ~~oto yolda~~ trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda bir süre yoğunluk yaşandı. Kazanın ardından ekipler, yolun güvenliğini sağlamak için olay yerinde çalışmalara devam etti.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Altıntepsi Mahallesi O-3 Bağlantı Yolu'nda, Aksaray istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HVJ 949 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Esenler Kavşağı'nda bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Altıntepsi Mahallesi O-3 Bağlantı Yolu'nda, Aksaray istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HVJ 949 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Esenler Kavşağı'nda bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.