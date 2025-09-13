Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Kişiye Gözaltı Kararı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında Başkan Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 72 adreste arama yapılıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 08:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor, emniyet eş zamanlı operasyon düzenledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, şüpheliler hakkında "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarını kapsıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca, Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin bulunduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldığı bildirildi.

Gözaltı ve arama işlemlerine ilişkin soruşturma işlemleri sürüyor.

