Bayrampaşa Yolsuzluk Soruşturmasında 20 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'daki Bayrampaşa yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Operasyonda gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 şüpheliden 36'sının sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik Kararları ve Süreç

Hakimlik, şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Şüphelilerden 9 kişinin ise hakimlikteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltılar ve İsimler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanma talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

