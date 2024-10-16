BBC, 155 Çalışanını İşten Çıkardı ve 27 Yıllık Hard Talk Programını Kaldırdı

BBC Tasarruf Amaçlı Önlemler Alıyor

İngiltere'nin önde gelen kamu yayın kuruluşu BBC, tasarruf planları çerçevesinde önemli adımlar attı. Kurum, toplamda 24 milyon sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor.

İşten Çıkarma ve Program Kapatmaları

Yeni alınan kararlara göre, 155 çalışanın işine son verildi. Bu rakamın 25'i teknik personel olarak belirtilirken, bazı programlar da yayından kaldırıldı.

BBC, yıllık 700 milyon sterlinlik büyük bir tasarruf hedefi doğrultusunda hareket ederken, bu adımların haber bütçesinin yaklaşık %4’ünü etkilemesi bekleniyor.

Hard Talk Programının Sonu

27 yıldır yayında olan ünlü haber programı Hard Talk da bu kararlar arasında yer alıyor. Bir diğer önemli değişiklik, BBC Radio 5’teki gece programının yapımının yerel ve ulusal radyo çalışanlarına bırakılması oldu.

Uluslararası Çalışma Genişlemesi

Yine yapılan açıklamalara göre, farklı ülkelerdeki çalışan sayısının artırılması planlanıyor. Avustralya'nın Sydney kentinde yeni pozisyonlar açılacakken, Londra'daki bazı pozisyonların azaltılacağı bildirildi.

BBC News Üst Yöneticisi Deborah Turness, bu tasarruf adımlarına rağmen kurumun rakiplerine kıyasla iyi bir mali yapıya sahip olduğunu vurguladı.