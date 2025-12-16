BBC’den Trump’ın tazminat davasına yanıt: "Bu davada kendimizi savunacağız"

BBC açıklaması ve dava detayları

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açılan tazminat davasına ilişkin resmi açıklamasını duyurdu. Kurum, söz konusu davada kendini savunacağını belirterek devam eden hukuki süreçlere ilişkin daha fazla yorum yapmayacağını açıkladı.

BBC’nin açıklaması: "Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi, bu davada kendimizi savunacağız. Devam eden hukuki süreçlere ilişkin daha fazla yorum yapmayacağız."

Trump, 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasını konu alan "Panorama" belgeselindeki montaj iddiası gerekçesiyle BBC’ye karşı dava açmıştı. Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen davada, Trump her biri için ayrı ayrı 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep etti.

Davaya ilişkin 33 sayfalık dilekçede BBC, "ABD Başkanı Trump’ın yanlış, iftira niteliğinde, aldatıcı, aşağılayıcı, provoke edici ve kötü niyetli bir tasvirini" yayınlamakla suçlandı. Dilekçede belgeselin başlığı "Trump: İkinci Bir Şans mı?" olarak yer aldı.

Skandal, BBC’ye ait olduğu belirtilen eski bir iç yazışmasının sızması ve bunun The Telegraph tarafından yayımlanmasının ardından gündeme geldi. Sızdırılan yazışmada, belgeselde Trump’ın 6 Ocak 2021’deki konuşmasının, "Trump insanları ABD Kongresi’ni işgale çağırıyormuş gibi" gösterilecek şekilde montajlandığı iddia edildi.

Programın ilgili bölümünde Trump, "Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Tüm gücümüzle gibi savaşa-cağız. Eğer tüm gücünüzle savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" sözleriyle gösterildi. İddialara göre konuşmanın "Tüm gücümüzle gibi savaşacağız" ifadesi, konuşmanın 54 dakika ilerisinden kesilerek önceki ifadelerine eklenmiş ve böylece konuşma çarpıtılmıştı.

BBC, davaya ilişkin tutumunu net biçimde açıkladı ve süreç ilerlerken kurumun daha fazla detay vermeyeceğini vurguladı.

