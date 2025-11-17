BBC, Trump’ın iftira iddiasına karşı hukuki mücadele edecek

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, Trump’ın açmayı planladığı iftira ve tazminat davasına karşı hukuki yollardan mücadele edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 22:54
Yönetim Kurulu Başkanı'ndan net açıklama

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açılması beklenen iftira ve tazminat davasına karşı hukuki yollardan mücadele edeceklerini açıkladı. Shah, BBC çalışanlarına gönderdiği e-postada davanın dayanağı olmadığını savundu.

Shah mesajında, "Bu süreçte, bize sağlanan fonun ayrıcalığının ve bizlere lisans ödemesi yapan İngiltere halkını korumamız gerektiğinin farkındayız. Pozisyonumuzda bir değişiklik olmadığını açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu meselede bir iftira davası için hukuki dayanak bulunmuyor ve bununla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

BBC’nin özrü ve Trump’ın iddiaları

BBC, Trump’a yönelik montaj skandalı nedeniyle özür dilemiş, ancak tazminat ödemeyi reddetmişti. Trump, BBC’nin 6 Ocak 2021’de yaptığı konuşmanın farklı yerlerini kesip montajlayarak kendisini şiddet çağrısı yapmış gibi gösterdiğini belirterek, 1 ila 5 milyar dolar arasında tazminat talebiyle dava açmayı düşündüğünü açıklamıştı.

BBC ise Shah aracılığıyla, Trump’ın iftira iddiasının dayanaksız olduğunu ifade etti.

Montaj skandalı, yayın ve istifalar

Belgesel programı kapsamında yayınlanan bölümde Trump’ın, "Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Çılgınlar gibi savaşacağız. Eğer çılgınlar gibi savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak" ifadelerine yer verilmişti. Daha sonra konuşmanın bir kısmının, orijinal akışından 54 dakika ileri bir bölümden kesilip eklenerek montajlandığı ve böylece konuşmanın çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Skandal, Daily Telegraph gazetesinin BBC’nin sızdırılan eski iç yazışmasını yayımlamasının ardından patlak verdi ve sonucunda BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Müdürü Deborah Turness istifa etmişti.

Davanın açılacağı yer ve hukuki tartışma

ABD basını, Trump’ın avukatlarının zaman aşımı gerekçesiyle davayı İngiltere yerine Florida eyaletinde açmaya hazırlandığını bildirdi. Trump’ın avukatları, montajın Başkan’ın itibarına ağır zarar verdiğini ve mali kayba yol açtığını savunuyor.

BBC’nin savunmasında ise programın ABD’de yayınlanmadığı, ABD dijital platformlarında erişime açık olmadığı ve dolayısıyla ABD seçmeninin bunu izleme imkânı bulunmadığı argümanı ön plana çıkması bekleniyor.

Kamuoyu ve lisans tepkisi

Trump’ın milyar dolarlık dava tehdidinin ardından İngiltere’de bazı vatandaşlar, ödedikleri lisans ücretlerinin Trump’a verilmesi durumunda üyeliklerini iptal edecekleri yönünde tepkiler gösterdi. BBC, yayıncılığını İngiltere’de zorunlu lisans ücretleri ile finanse ediyor.

