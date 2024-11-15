DOLAR
34,39 -0,48%
EURO
36,3 -0,28%
ALTIN
2.847,87 -0,47%
BITCOIN
3.014.675,94 0,13%

BBDSO, Alexander Boldachev ile Müzik Ziyafeti Sundular

BBDSO, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ünlü arpist Alexander Boldachev'i ağırladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:51
BBDSO, Alexander Boldachev ile Müzik Ziyafeti Sundular

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ünlü arpist Alexander Boldachev'i konuk ederek unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve şef Christopher Russell yönetimindeki orkestra, dinleyicileri büyüledi.

Etkinlikte, müzikseverlere "The Unanswered Question", "Starburst", "Danse sacree et danse profane", "Arp Konçertosu" ve "Senfoni No:2" gibi önemli eserler sunuldu. Her biri müzik tarihinin önemli parçalarından olan bu eserler, dinleyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Konserin sonunda, Russell ve Boldachev, izleyicilerin ayakta alkışlarıyla karşılandı. Bu etkileyici performans, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de
2
Tiran'da Necip Fazıl Kısakürek Konulu Söyleşi Düzenlendi
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mülakat Sürecine Dair Açıklamalarda Bulundu
4
Hatay'da Lastik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Hizbullah, İsrail'e Ait Hermes 450 İHA'yı Düşürdü
6
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria Kısıtlamalarına Tepki
7
Silivri'de Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!