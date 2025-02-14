BBDSO Sevgililer Günü Konseriyle Anlamlı Bir Güne İmza Attı

BBDSO'dan Unutulmaz Sevgililer Günü Konseri

İzmir Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konser düzenledi. Konserde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet izleyicilerle buluştu.

Müzik Dolusu Bir Gece

Konserde BBDSO, şef Tolga Taviş yönetiminde farklı bir deneyim sundu. Ece Göksu, Jazz repertuvarından sevgi ve aşk temalı eserleri orkestranın eşliğinde seslendirdi. Müzikseverler, hem orkestranın hem de solistin performansından büyük keyif aldı.

Gecenin sonunda Ece Göksu ve Jazz Quartet, izleyicilerin uzun süre süren alkışlarıyla karşılandı. Bu konser, Sevgililer Günü'nü daha da özel kılan anlara sahne oldu.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı.