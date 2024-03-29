BBP Bayrampaşa adayı Murat Mert'ten şaşırtan hamle: AK Parti'ye destek çağrısı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Murat Mert, şaşırtıcı bir kararla adaylıktan çekildiğini açıkladı ve AK Parti adayına destek çağrısında bulundu.

BBP Adayı Murat Mert, AK Parti'ye Destek Çağrısı Yaptı:



Bayrampaşa'da seçim atmosferi hareketlenirken, BBP'nin adayı Murat Mert'in adaylıktan çekilme kararı herkesi şaşırttı. Mert, yaptığı açıklamada, partisinin Bayrampaşa adaylığından çekildiğini belirterek, AK Parti adayına destek çağrısında bulundu. Bu adım, seçim dinamiklerinde önemli bir değişikliğe yol açtı.

BBP Seçmenlerinden AK Parti'ye Destek Talebi:

BBP'nin Bayrampaşa'daki seçmenleri de adayları Murat Mert'in bu kararına destek vererek AK Parti'ye yönelmeleri istendi.





BBP'nin aday çekilmesiyle birlikte, AK Parti'nin Bayrampaşa'daki gücü daha da artmış görünüyor. Murat Mert'in destek çağrısı, AK Parti'nin Bayrampaşa'daki seçim şansını daha da yükseltebilir

