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BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan Gazze'ye Destek Açıklaması

Ekrem Alfatlı, Bursa'da Gazze ve Lübnan'daki saldırılara karşı duruşlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:15
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan Gazze'ye Destek Açıklaması

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'dan Açıklamalar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair düşüncelerini paylaştı. Alfatlı, "(İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları) Allah'ın izniyle duruş itibarıyla her zaman masumun yanında olacağız. Katliamın, katil sürülerinin de karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Kötülüklere Dikkat Çekti

Konuşmasına devam eden Alfatlı, "Son bir yıldır Gazze'de belki de dünyanın gördüğü en büyük kötülükler yaşanıyor. Orta Doğu, adeta bir kan gölü haline getirildi ve artık sözün bittiği yerdesiniz." şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumsal kimliği ve Türk milletinin duruşunun bu konuda kararlı olduğunu belirtti. Alfatlı, "Bu konuyla ilgili söylenecek sözlerin bittiği, eyleme geçme zamanının geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Rolüne Vurgu Yaptı

Alfatlı, ayrıca Türk basınının bu konudaki sorumluluğuna dikkat çekerek, "Türk basını insanlık ve mazlumun tarafında yer alıyordur " değerlendirmesini yaptı.

İdam Ceza Talebi

Son olarak, Tekirdağ'da yaşamını yitiren çocuğun durumuna da değinen Alfatlı, "Parti olarak, çocukları istismar edenler ve masumları şehit eden terör örgütü üyeleri için idam cezasının getirilmesini talep ediyoruz." dedi.

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