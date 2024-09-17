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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'dan Van'da Önemli Açıklamalar

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Van'da düzenlenen toplantıda idam cezası ve ekonomik sorunlara değindi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:17
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'dan Van'da Önemli Açıklamalar

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın Van Programı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlik, şehirdeki bir otelde gerçekleştirildi.

İdam Cezası Talepleri

Alfatlı, program sırasında, son dönemlerde yaşanan ve toplumu derinden üzen Narin Güran ve Sıla bebek olaylarına dikkat çekerek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Vicdanların kanadığı yerdeyiz" dedi. Bu tür suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Alfatlı, iki suç için idam cezasının getirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Alfatlı, "Yavrularımızı katleden ve onları hayattan koparan canilere idam cezası getirilmelidir. Ayrıca, terör eylemleriyle şehit edilen Mehmetçiklerimizi, öğretmenlerimizi ve vatandaşlarımızı unutmamalıyız. Dolayısıyla bu tür eylemleri gerçekleştirenlere de gereken ceza verilmelidir" şeklinde konuştu.

İmzalar ve Ekonomik Sorunlar

Ekrem Alfatlı ayrıca, idam cezasının getirilmesi için topladıkları 3 milyona yakın imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını belirtti. Ekonomik meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Alfatlı, "Asgari ücretlilerimiz, esnafımız ve dar gelirli yurttaşlarımız ciddi bir ekonomik sorunla karşı karşıya. Enflasyon düşme eğiliminde olsa da hayat pahalılığı devam ediyor. Bizler, ekonomik çözüm önerilerimizi yetkililerle paylaşıyoruz" dedi.

Programa BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK üyeleri Recep Er ve Uğur Karaca da katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, MKYK üyesi Uğur Karaca (solda) ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (sağda) de katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, MKYK üyesi Uğur Karaca (solda) ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (sağda) de katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, MKYK üyesi Uğur Karaca (solda) ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren (sağda) de katıldı.

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