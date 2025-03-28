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BBP Genel Başkanı Destici'den Bursa'da Bayramlaşma Çağrısı

Destici, Bursa'daki iftar programında siyasi partilere bayramlaşma çağrısında bulunarak gerginliğin sona ermesini istedi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:12
BBP Genel Başkanı Destici'den Bursa'da Bayramlaşma Çağrısı

BBP Genel Başkanı Destici'den Bursa'da Bayramlaşma Çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Bayramlaşmama kararı alan bazı siyasi partilere seslenen Destici, "Bayramda heyetleriniz, bayramlaşsın. En azından bir acı kahve içsinler, 40 yıl hatırı olsun. Tatlılar yensin, çikolatalar ikram edilsin ve en azından bu gergin ortam biraz yumuşasın," dedi.

Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Programı

İftar programı, BBP Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenirken, Destici şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Ailelerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye, 40 yıldan fazla süredir terörle mücadele ediyor. Karşımızdakiler, iradesi olan, kararlarını kendisi alan bir yapı değil; bunlar siyonistlerin, emperyalistlerin, soykırımcıların uşakları," şeklinde konuştu.

Adalet ve Hukuka Saygı Vurgusu

Son günlerdeki hadiselere değinen Destici, Türkiye'nin hukuk sistemine olan saygıya dikkat çekti. "Bütün vatandaşlar, hukukun vereceği kararlara saygılı olmak zorundadır. Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yönleri olabilir ama bu, hakaret etmenizi ve hukuku yok saymanızı gerektirmez," ifadelerini kullandı.

Gelecek ve Birlik Mesajı

Destici, siyasi partilerin bayramlaşmama kararından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Milleti bölecek, ayrıştıracak her türlü söz, eylem ve davranıştan kaçınılması gerekiyor. Aynı zamanda tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum," dedi.

Bursa'daki programda BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve BBP Bursa İl Başkanı Eyip Eken de konuşma yaptı. Destici'ye plaket ve çini takdim edildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Bursa İl Başkanlığı...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Bursa İl Başkanlığı...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da bir düğün salonunda partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

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