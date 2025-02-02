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BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze Açıklaması: 'Soykırıma Uğradı'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da basın toplantısında Gazze'deki katliamları ve iç barışı ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:55
BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze Açıklaması: 'Soykırıma Uğradı'

BBP Genel Başkanı Destici'den Gazze Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'daki Kağıthane Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Gazze konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "Gazze'deki 50 bin masum, emperyalistlerin ve siyonistlerin çıkarları için katledildi ve soykırıma uğradı," dedi.

Parti Kuruluşunun 32. Yıl Dönümü

BBP'nin kuruluşunun 32'nci yılını kutlayan Destici, Türkiye'nin varlığı süresince BBP ve Alperenler'in güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı. Suriye'nin birliği ve iç huzurunun Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Destici, "İç barış tesis edildiğinde sığınmacıların şehirlerine dönmesi hızlandırılmalı," diye ekledi.

ABD'nin Orta Doğu Planları

Destici, ABD ile bazı Batı ülkelerinin İsrail ile birlikte Orta Doğu'da yeni bir dizayn peşinde olduğunu belirtti. 7 Ekim'de gerçekleştirilen saldırının sadece bir bahane olduğunu vurgulayan Destici, eski ABD Başkanı Trump'ın, "Gazzelileri Ürdün ve Mısır alsın," sözlerine dikkat çekti. Destici, "Bu söz, Gazze'de yapılan soykırımın nedenini açık bir şekilde göstermektedir," dedi.

İslam Dünyasındaki Sessizlik

Gazze'deki olaylara Türkiye'nin tepkisini birçok İslam ülkesinin göstermediğini ifade eden Destici, "Artık bu zulümlere karşı çıkan sesleri Güney Afrika, Güney Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden duyuyoruz," dedi. Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesine soykırım başvurusu yaptığını hatırlatan Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyelerinin sessizliğinin utanç verici olduğunu belirtti.

Seçim Gündemi ve Siyasi Partilere Çağrı

Seçimlere 3 yıl kala Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının gündemi işgal ettiğini söyleyen Destici, iktidar ve muhalefet partilerinin öncelikli olarak milletin sorunları ve menfaatleri üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini vurgulayarak, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve kadınların taleplerinin ele alınması gerektiğini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kağıthane Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kağıthane Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kağıthane Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kağıthane Hamidiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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