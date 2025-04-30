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BBP Genel Başkanı Destici: Gündüz Kuşağı Programları Yasaklansın

Destici, gündüz kuşağı programlarının durdurulmasını ve yasaklanmasını talep etti; Türkiye’nin uluslararası meselelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:39
BBP Genel Başkanı Destici: Gündüz Kuşağı Programları Yasaklansın

BBP Genel Başkanı Destici'den Önemli Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündüz kuşağı programlarının derhal durdurulup yasaklanması gerektiğini vurguladı. Destici, bu programların topluma, aileye, anne, baba ve çocuklara örnek olacak nitelikte olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Destici, yaptığı açıklamada, doğru ve örnek alınabilecek programların üretilmesi gerektiğini ifade ederek, “Topluma, aileye, anne, baba ve çocuklara örnek olacak, hayata kılavuzluk edecek doğru düzgün programlar üretilmelidir.” dedi.

Uluslararası Gerginliklere Dikkat

Toplantıda, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine de dikkat çeken Destici, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginliğe değinerek, Türkiye’nin Pakistan’ın yanında durması gerektiğini dile getirdi. Kıbrıs, Suriye, Kırım, Irak ve İran gibi Türk topluluklarının güvenliğinin Türkiye için öncelik taşıdığını belirtti.

“Türk devletlerinin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmesi hayati öneme sahip.” diyen Destici, bu durumun Türkiye ile Türk toplulukları arasında önemli bir dayanışma oluşturacağını ifade etti.

Kırım Üzerine Değerlendirmeler

Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, “İnsan hayatını ve barışı yok sayarak hareket etmek, insani değerleri yok etmek anlamına gelmektedir.” dedi. Kırım’ın, sadece Ukrayna’nın değil, Karadeniz güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı.

Ahlaki Yozlaşmaya Karşı Önlemler

Toplumda yaşanan ahlaki yozlaşmanın sebeplerine de değinen Destici, gündüz kuşağı programlarının bu sorunların önemli bir kaynağı olduğunu belirtti. “Bu programların derhal durdurulması ve yasaklanması gerekmektedir.” diye konuştu. Ayrıca, RTÜK'ün bu konuda hızlı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Destici, terörle iltisaklı yapılanmaların da sürekli kapatılması ve tüm varlıklarına el konulması gerektiğini belirtti. Türkiye’yi hedef alan terör gruplarıyla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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