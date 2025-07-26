BBP Genel Başkanı Destici, IDEF 2025'te Savunma Sanayisindeki Başarıları Vurguladı

BBP Genel Başkanı Destici, IDEF 2025'i Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti. Destici, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi’nde stantları gezdi.

Türkiye Savunma Sanayisinde Gurur Verici Başarılar

ROKETSAN standında basın mensuplarına açıklama yapan Destici, Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayiindeki başarılı çalışmalarının, visit ettiği Balkan ülkeleri gibi gönül coğrafyasında da büyük takdir topladığını ifade etti. Türkiye’nin savunma sanayiinde yerli üretim oranının yüzde 90’a ulaştığını vurgulayan Destici, ROKETSAN'ın TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzesiyle dikkat çektiğinin altını çizdi.

Yerli Üretimin Önemi

Destici, savunma sanayiyle ilgili savaş hallerinde veya terörle mücadelede kendini üretmeyen ülkelerin zorluklar yaşadığını belirtti. "Kıbrıs Barış Harekatı’nda, Fırat Kalkanı Harekatı’nda bunu yaşadık. Bir ülkeden tank alıyorsunuz, 'bunu şuraya karşı kullanamazsın' diyorlar. Bugün Allah'a şükür, kendi uçağını, hipersonik füzesini, mühimmatlarını ve gemisini üretebilen bir Türkiye var," şeklinde konuştu.

Fuarın Önemi ve Temenniler

Fuarın, katılan ülkelere, firmalara ve kuruluşlara hayırlı olmasını dileyen Destici, üretim ve pazarlama yapan firmalara, mühendisler ve işçilere şükranlarını sundu. Destici, Türkiye’nin savunma sanayiinde daha da ileriye gideceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 2) IDEF'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sol 2) IDEF'i ziyaret etti.